إيلون ماسك: «تويتر» سيسمح للناشرين بفرض رسوم على المقالات التي تتم قراءتها

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، بأن المنصة ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين عند قراءة كل مقالة بنقرة واحدة، ووصف هذه الخطوة بأنها فوز لكل من المؤسسات العامة والإعلامية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فستتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين لا يرغبون في الاشتراك الشهري الدفع لقراءة المقالات التي يريدون قرائتها.

وكان «ماسك» قد صرّح يوم الجمعة بأن تويتر سيخفض اشتراكات المحتوى بنسبة 10٪ بعد مرور عام واحد، ولن تقوم الشركة بأي اقتطاع خلال الأشهر الـ 12 الأولى، وتشمل هذه الاشتراكات النصوص الطويلة ومقاطع الفيديو الطويلة أيضًا.

ومنذ تولي إيلون ماسك إدارة تويتر في شهر أكتوبر، قام بإدخال تغييرات لزيادة الإيرادات على المنصة، بعد انخفاض دخل الإعلانات في العام الماضي قبل استحواذه المتكرر والمتكرر مرة أخرى على المنصة.

وتحت ملكية ماسك، تم تقليص عدد العاملين في تويتر من 7500 شخص إلى حوالي 1500، وهو ما أثار مخاوف من تراجع معايير الاعتدال والامتثال للمعايير الأوروبية المقبلة.

وقد تم تحذير تويتر مرارًا وتكرارًا من أنه ليس جاهزًا للتنظيم الجديد في الاتحاد الأوروبي لمراقبة المنصات الرقمية، حيث تتعرض المخالفات لغرامة تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية، وفي الحالات الشديدة، قد يتم تعليق الخدمة مؤقتًا.

وبموجب قواعد المنصات الكبيرة، يتعيّن عليها القيام بتقييمات سنوية للمخاطر التي تحدد مخاطر المحتوى الضار، مثل المعلومات المضللة وكراهية النساء والأضرار التي تلحق بالأطفال والتلاعب بالانتخابات. كما سيتم فحص أنظمة وتدابير الاعتدال الموضوعة للتخفيف من هذه المخاطر من قبل الاتحاد الأوروبي.

وسيتم أيضًا حظر المنصات من إنشاء ملفات تعريف للمستخدمين الأطفال لاستهدافهم بالإعلانات، ويتعيّن على تلك المنصات التي يمكن للقصر الوصول إليها اتخاذ تدابير لحماية خصوصيتهم والحفاظ على سلامتهم، ويجب أن يكون المستخدمون قادرين على الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني بسهولة.