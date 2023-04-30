استعدادات وتجهيزات فريق الفنون الشعبية بالدقهلية للمشاركة في أولمبياد مطروح.. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية أن فريق الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب بالمديرية سيشارك في المرحلة الختامية للنسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، والتى ستقام لمدة خمس أيام حتى 3 مايو 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن البرامج والمشروعات المُقدمه لأبناء مصر فى المحافظات الحدودية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى توفير كافة الخدمات المقدمة لهم ومنها الشبابية والرياضية.

وأضافت المديرية فى بيان لها اليوم الأحد أن هذه المشاركة تعد الأولى فى الدورة الرابعة من الأولمبياد للسنة الثالثة على التوالى، التى يتم اختيار فريق الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للمشاركة فى الافتتاح.

وأشارت إلى أن فرقة الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تدربت بمركز الفنون الشعبية التابع للمديرية، والتى تتكون من 21 عضوا وعضوة بالفرقة على مجموعة من العروض الفنية الاستعراضية المختلفة، ويقوم بالتدريب المدير الفني الدكتور أيمن علي والمدرب أحمد القاضي، و الحسن محمد عبد الرؤوف مدير مركز الفنون الشعبية، والإشراف على حامد الإخصائي بالإدارة العامة للشباب.

IMG-20230430-WA0138

IMG-20230430-WA0139

IMG-20230430-WA0133

IMG-20230430-WA0134

IMG-20230430-WA0147

IMG-20230430-WA0140

IMG-20230430-WA0141

IMG-20230430-WA0142

IMG-20230430-WA0143

IMG-20230430-WA0135

IMG-20230430-WA0136

IMG-20230430-WA0137

IMG-20230430-WA0148

IMG-20230430-WA0149

IMG-20230430-WA0150

IMG-20230430-WA0151

IMG-20230430-WA0144

IMG-20230430-WA0145