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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادات وتجهيزات فريق الفنون الشعبية بالدقهلية للمشاركة في أولمبياد مطروح.. صور

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية أن فريق الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب بالمديرية سيشارك في المرحلة الختامية للنسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، والتى ستقام لمدة خمس أيام حتى 3 مايو 2023  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن البرامج والمشروعات المُقدمه لأبناء مصر فى المحافظات الحدودية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى توفير كافة الخدمات المقدمة لهم ومنها الشبابية والرياضية.

وأضافت المديرية فى بيان لها اليوم الأحد أن  هذه المشاركة تعد الأولى فى الدورة الرابعة من الأولمبياد للسنة الثالثة على التوالى، التى يتم اختيار فريق الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للمشاركة فى الافتتاح.

وأشارت إلى أن فرقة الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تدربت بمركز الفنون الشعبية التابع للمديرية، والتى تتكون من 21 عضوا وعضوة بالفرقة على  مجموعة من العروض الفنية الاستعراضية المختلفة، ويقوم بالتدريب المدير الفني الدكتور أيمن علي والمدرب أحمد القاضي، و الحسن محمد عبد الرؤوف مدير مركز الفنون الشعبية، والإشراف على حامد الإخصائي بالإدارة العامة للشباب.

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الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشباب والرياضة بالدقهلية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية