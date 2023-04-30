خامس الهدافين.. صلاح يتجاوز فاولر ويكتب التاريخ مع ليفربول

حقق الدولي المصري محمد صلاح عددا من الأرقام التاريخية مع ليفربول، خلال مواجهة توتنهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وكانت المباراة توشك على الانتهاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، بعد ريمونتادا توتنهام المثيرة، ولكن كان للريدز رأي آخر، حيث أحرز جوتا هدف الانتصار في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأحرز صلاح الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 15 ليتجاوز الأسطور روبي فاولر في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز حيث وصل للهدف 184 ليحتل المركز الخامس.

وتمكن الفرعون أيضا من الوصول إلى المشاركة رقم 300 مع ليفربول في كل المسابقات الرسمية، منذ انضمامه صيف 2017، وسجل أهدافا في 7 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد، ما يحدث للمرة الأولى منذ الأوروجوياني لويس سواريز في 2014.