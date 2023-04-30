وزير الرياضة يشهد ختام فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بالمجمع الثقافي بدمنهور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والقائم بأعمال محافظ البحيرة فعاليات ختام فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب، في نسخته الثانية، تحت شعار "فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب"، بالمجمع الثقافي بدمنهور، بتنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وذلك ضمن زيارة الوزير التفقدية لمحافظة البحيرة.

تضمنت فعاليات ختام المنتدى، عرض فليم تسجيلي عن مبادرة حياه كريمة وآثارها على محافظة البحيرة من تطوير، كذلك عرض فيلم وثائقي عن فيما يفكر الشباب وورش العمل المقامة على أرض الواقع بمراكز شباب المحافظة، وتناول الشباب على مسرح القاعة عرض بعض التوصيات التي توصل إليها الشباب من خلال ورش العمل.

في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة : "كل الشكر والتقدير والامتنان للدكتورة نهال بلبع نائبة المحافظ، علي تحضيرها الجيد لإنجاح زيارتنا للمحافظة وافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، بالتعاون والتنسيق مع قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، كما لا ننسي شكر السادة النواب علي جهودهم معنا في تسريع وتيرة الإنجاز والعمل، وفخور بشباب مصر في مختلف الكيانات الشبابية المختلفة التي أنتجتها الوزارة".

واستطرد الوزير : "نستهدف تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة".

و في تعليقه علي دور منتدي الحوار الوطني للشباب، قال الوزير : "خطة الشباب والرياضة تستهدف بناء أجيال من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج ونقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان في إطار سياسة حماية الأمن القومي وبث روح الولاء والانتماء، ووزارة الشباب والرياضة تعمل على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن منتدي الحوار الوطني للشباب، يأتي في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ الحوار الوطني لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

ولفت الدكتور اشرف صبحي أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال المنتديات الحوارية الشبابية؛ تزويد الشباب بالمهارات العلمية والثقافية والفكرية، واستيعاب المبادرات الشبابية وإشراك الشباب وتمكينهم في عملية التنمية واتاحة الفرصة للشباب للمشاركة المجتمعية، فالدولة المصرية تدرك أهمية تعظيم دور الشباب، وتعظيم الاستفادة من اسهاماتهم وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وألمح وزير الشباب والرياضة، إلي أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإداره الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشات الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.

وأشار الوزير إلي دور برلمان الشباب الذي تدعمه الوزارة في تأهيل وإعداد وتثقيف النشء والشباب سياسيًا، وتوعيتهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلى أن الوزارة تتنظر الكثير من أعضاء برلمان الشباب من حيث مواجهة المشكلات والتحديات وطرح الحلول البناءة.

وفي ترحيبها بالسادة الحضور ووزير الشباب والرياضة، قالت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ : " أرحب بشدة بالدكتور أشرف صبحي في زيارته الثانية لمحافظة البحيرة، ونثني ونثمن علي جهود وزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب في المحافظة نحو النهوض بالشباب والنشء".

وتحدث الدكتورة نهال بلبع، عن منتدي الحوار الوطني للشباب، واهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاعي الشباب والرياضة، وكذلك تخلل حديثها حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعرض إنجازات الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.

ويتناول منتدى الحوار الوطني للشباب أربعة محاور رئيسية السياسي، الإجتماعي، الإقتصادي ، والتنمية المستدامة، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل والعصف الذهني للمشاركين للخروج بالتوصيات التي أسفرت عنها الورشة.

كذا، يستهدف المنتدي الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من «نموذج محاكاة مجلس النواب؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الكيانات الشبابية؛ لجان الشباب بالأندية؛ ذوى الهمم والقدرات الخاصة؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

شهد حفل الختام، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام برلماني الطلائع والشباب، الدكتور محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة والمراسم، الدكتور أحمد نظمي مدير وحدة المتابعة بمكتب الوزير، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والمديرية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.