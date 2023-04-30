الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضرب توتنهام بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول بنتيجة 3-1 على حساب توتنهام في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب الأنفلد، في الأسبوع الـ34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أهداف اللقاء اللاعب كورتيس جونز في الدقيقة 3، من بداية اللقاء وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب لويس دياز في الدقيقة 5، وأحرز النجم محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 15 عن طريق ركلة جزاء.

بينما هدف توتنهام الوحيد جاء عن طريق اللاعب الانجليزي هاري كين.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وليفربول سابعًا بـ53 نقطة ومباراة أقل.