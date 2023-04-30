ريمونتادا.. سيراميكا يتقدم على البنك الأهلي بالشوط الأول

تقدم سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي، بهدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم البنك الأهلي بهدف اللقاء الأول عن طريق إسلام جابر في الدقيقة 20، وتمكن سيراميكا من معادلة النتيجة مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد إبراهيم، واقتنص هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق صلاح محسن.

ويقود باسم مرسي، هجوم سيراميكا كليوباترا، في التشكيل الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ عاصم صلاح .

خط الوسط: أحمد سعيد _ محمود سيد _ إسلام جابر.

خط الهجوم: موسي دياوارا _ أحمد ياسر _باسم مرسي .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي :

أحمد صبحي _ محمود الجزار _ كريم بامبو _أمير مدحت _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود _ محمد هلال _ محمد فتحي _ خالد مصطفي.