محافظ الإسكندرية: 3 مشروعات جديدة ضمن الخطة الإستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استكمال 3 مشروعات جديدة ضمن خطة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من الإستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية للحد من تداعيات التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة بموسم النوات، بمناطق سموحة وسيدي بشر والتي تضم نقاط ساخنة لتراكم المياه مثل: شارع النقل والهندسة، وميدان فيكتور عمنويل، وشارع ٥٧، ومحمد نجيب، وذلك بنطاق أحياء شرق والمنتزه أول.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم استشارى جامعة الإسكندرية، والمهندسة أميرة صلاح معاون المحافظ.

وقال المحافظ أن المشروعات الثلاثة ستساهم في القضاء تماما على أي تجمعات مياه في منطقة فيكتور عمانويل وسموحة ومنطقة محمد نجيب بالكامل، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل مع جميع الجهات والأجهزة المعنية لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات.



وأوضح أن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول عاجلة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.



وأشار أن الاستراتيجية تهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر.

ولافت إلى أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحة مخدومة للمشروع وليس نقاط ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط انحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش، حيث من المخطط استغلال مياه الأمطار في مشروع الدلتا الجديدة.



وأشار المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خلال 3 أشهر، وذلك في مناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، كما تم الانتهاء من أعمال إعادة الشىء لأصله بالكورنيش والشوارع الجانبية المتفرعة منه، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية.

وأضاف أنه من المستهدف خدمة باقي المناطق بالمحافظة ضمن المخطط العام للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية تباعا.