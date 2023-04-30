استسلام 135 من أعضاء بوكو حرام في نيجيريا شمال شرق البلاد

استسلم 135 إرهابيًا إضافيًا من جماعة /بوكو حرام/ الإرهابية وأفراد أسرهم في منطقة حكومة باما المحلية شمال شرق البلاد بعد الهجوم المستمر الذي دام أسبوعًا من قبل السلطات النيجيرية.

وأكدت وسائل الإعلامية النيجيرية اليوم أن أعضاء من جماعة بوكو حرام ألقوا سلاحهم بعد أيام من تضييق القوات الأمنية الخناق عليهم والنجاح في تصفية 35 إرهابيا آخرين.

وأشارت إلى أن الأشهر الاخيرة شهدت استسلام آلاف الإرهابيين ما شجع الحكومة النيجيرية على توسيع برنامج "الممر الآمن" لإعادة تأهيل التائبين ودمجهم في المجتمع.