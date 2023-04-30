"كانوا رايحين الامتحان".. مصرع 4 طلاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

لقي 4 طلاب مصرعهم اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتي ملاكي مع ربع نقل، على طريق مدينة أبوزنيمة، أثناء توجههم لتأدية الامتحانات في مدرسة أبوزنيمة الصناعية، وأصيب اثنان آخران، وجرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أبو رديس المركزي.

كان اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية- مدير أمن جنوب سيناء- قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي مع ربع نقل على طريق مدينة أبو زنيمة، أسفر عن مصرع 4 طلاب أثناء توجههم لتأدية الامتحانات في مدرسة أبو زنيمة الصناعية، وهم: منصور مجاهد عامر، وعواد فرج عواد، وطلال محمد غنيم، وأحمد محمد الشرقاوي، وأصيب الروبيكي عيد سليمان 35 سنة ونجلة الطفل أحمد 5 سنوات، وجرى دخول الأب العمليات وإجراء عملية استكشاف كامل واستئصال الطحال وهو موجود بالعناية المركزة حاليا، كما جرى عمل اللازم للطفل أحمد الذي أصيب بكسر في الذراع الأيسر، وهو موجود حاليا بالداخلي تحت الملاحظة، وجرى وضع الجثث في ثلاجة المستشفى، كما جرى إخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

ونعى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بجنوب سيناء وعنهم يوسف العرادي، نائب رئيس المجلس، وتقدم بخالص العزاء لأسرة الطلاب شهداء العلم وهم ثلاثه من عائلات ألسوأعده وواحد من عائلات ألترأبين وهم: منصور مجاهد عامر، وعواد فرج عواد، وطلال محمد غنيم، وأحمد محمد الشرقاوي، داعيا المولى -عز وجل- الله أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.