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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم دمياط يفتتح معرض "Science Fair" بالمدرسة اليابانية بكفر البطيخ

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الأحد، معرض العلوم Science Fair بالمدرسة اليابانية بكفر البطيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور المتولي سليم (عميد كلية الزراعة ) نائبا عن الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط والمهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة ولفيف من القيادات التعليمية من تعليم دمياط وجامعة دميـاط.

وتفقد "وكيل الوزارة" أركان المعرض المتنوعة مناقشا الطلاب فيما يتم عرضه بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية وبكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن دومًا كانت صدارة الطالب في تعلمه أولوية ليكون رائد في إنتاج المعرفة مواكبًا للتطورات المعاصرة.

وأكد أن تصدر الطلاب المشهد منذ البداية حتى النهاية المشاركة في تجهيز وتحضير المعرض وإنتاج المشروعات العلمية.

المدرسة اليابانية المشروعات العلمية تعليم دمياط رئيس جامعة دمياط وزارة التربية والتعليم