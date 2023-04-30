وكيل تعليم دمياط يفتتح معرض "Science Fair" بالمدرسة اليابانية بكفر البطيخ

افتتح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الأحد، معرض العلوم Science Fair بالمدرسة اليابانية بكفر البطيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور المتولي سليم (عميد كلية الزراعة ) نائبا عن الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط والمهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة ولفيف من القيادات التعليمية من تعليم دمياط وجامعة دميـاط.

وتفقد "وكيل الوزارة" أركان المعرض المتنوعة مناقشا الطلاب فيما يتم عرضه بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية وبكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن دومًا كانت صدارة الطالب في تعلمه أولوية ليكون رائد في إنتاج المعرفة مواكبًا للتطورات المعاصرة.

وأكد أن تصدر الطلاب المشهد منذ البداية حتى النهاية المشاركة في تجهيز وتحضير المعرض وإنتاج المشروعات العلمية.