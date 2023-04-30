تعليم جنوب سيناء تنظم ورشة عمل عن الطاقة المتجددة

نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بالتعاون مع وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة بوزارة التربية والتعليم ورشة عمل توعوية للعاملين بالتعليم من المعلمين والإدارات التعليمية والمدارس للتوعية المستمرة بترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية التقليدية والتوسع فى إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتأثير كفاءة الطاقة الكهربائية على التغيرات المناخية وأثرها على الفرد والمجتمع، والمستمرة خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 إلى 4 / 5 / 2023 بمقر المديرية ومدينة شرم الشيخ ومتابعة تركيب محطات طاقة شمسية ببعض المدارس خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 حتى الانتهاء من التركيب والتشغيل .

جاء ذلك بحضوركل من الدكتور جيهان عبدالعزيز السيد مدير وحدة كفاءة الطاقة بالوزارة، وجمعة محمود محمود درويش عضو بوحدة الطاقة بالوزارة، وسيد محمد عفيفى عضو بوحدة الطاقة بالوزارة، والمهندس أحمد سعيد لطفى عضو بوحدة الطاقة بالوزارة.

ويستهدف التدريب مديري الإدارات النوعية بالمديرية وهم إدارة المتابعة، والمدارس الرسميه للغات ،والتنمية المستدامة ، ورياض الأطفال ، والتعليم الصناعي. والإدارات التعليمية ومديري المدارس وعدد من المعلمين من غير معلمي المواد الأساسية و مسؤول الصيانة بالمدرسة وبإشراف إدارة التخطيط بالمديرية .

وقالت مها سيد مدير ادارة التدريب بالمديرية إنه جرى اليوم عقد ورشة عمل بداية من الساعة التاسعه صباحا حتى الواحدة ظهرا ضمت إدارات رأس سدر بمدرسة عبدالمنعم رباض الرسمية لغات و ٤ مدارس اخرى، وإدارة ابو زنيمة بمدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات و ٤ مدارس اخرى وإدارة ابو ارديس بمدرسة ابو بكر الصديق الرسمية لغات و ٤ مدارس اخرى وإدارة الطور بمدرسة الامل الرسمية لغات والاهرام الرسمية لغات والمروةالمتميزة لغات و ٢ مدرستيت اخرتين وإدارة كاترين بمشاركة خمس مدارس بجميع المراحل.

تقام الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء حالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، ومتابعة محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وفي إطار التعاون سعي الدولة المصرية للنهوض بالمواطن المصري من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمباني وخاصة الحكومية، وبناء على توصيات مؤتمر المناخ COP 27 .