جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الأول فى الكرة الطائرة بالمهرجان الرياضى

حصلت جامعة الزقازيق على المركز الأول فى الكرة الطائرة والمركز الثانى فى كرة السلة، وذلك بالمهرجان الرياضى الأول بجامعة سيناء فرع العريش بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية لإدارة لتنمية الرياضية" والذى جاء تحت شعار " سيناء اولا" وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء تحت شعار "سيناء أولا" بمشاركة 8 جامعات هي ( جامعة الزقازيق، وجامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة وجامعة الدلتا وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة قناة السويس وجامعة بور سعيد وجامعة العريش)، إلى جانب مشاركة فريق ممثل من جنود الجيش الثانى الميدانى.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، و د. عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د. أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

واشتمل وفد جامعة الزقازيق على (٢٦) طالبا وطالبة، منهم (٧) طلاب مشاركين بكرة القدم، و (٧) طلاب بكرة السلة، و (١٢) طالبة بكرة الطائرة، وذلك تحت إشراف ا. محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، أ.محمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضى برعاية الشباب ورئيس الوفد، والمشرفين أ. عصام عامر و أ. محمد رمضان.

وعقب انتهاء الفاعليات والمنافسات بين فرق الجامعات المشاركة، تم تكريم الفرق الفائزة بحضور م. محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ، و د.حاتم البلك رئيس الجامعة و د. عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة إنابة عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و أ. أحمد الديب المنسق العام للمهرجان وعضو الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

وكان وزراء الشباب والرياضة والتضامن والتنمية المحلية والثقافة، ومحافظين شمال سيناء والوادي الجديد والسويس، قد افتتحوا المهرجان الذى تم تنظيمه فى الفترة من 25 وحتى 27 من الشهر الجارى، بحضور ممثلي الجامعات وومثلي فريق الجيش الثاني الميداني المشارك في المهرجان.

وأسفرت نتائج المهرجان الرياضي الأول لجامعة سيناء "سيناء أولا" عن فوز جامعة بورسعيد بالمركز الأول في كرو القدم وجامعة سيناء فرع العريش بالمركز الثاني وجامعة قناة السويس بالمركز الثالث، وفوز جامعة قناة السويس بالمركز الأول في كرة السلة وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بالمركز الثالث، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثاني فى كرة الطائرة وجامعة العريش بالمركز الثالث، وفوز جامعة قناة السويس بالمركز الأول في تنس الطاولة وجامعة العريش بالمركز الثاني وجامعة بورسعيد بالمركز الثالث.