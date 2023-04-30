“الزراعة” تتفقد حقول إكثار تقاوي القمح في المحافظات

أجرى الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور رضا قمبر مدير معهد المحاصيل الحقلية، وبالتنسيق مع مديري الزراعة بالمحافظات، زيارات ومتابعة ميدانية مستمرة لمحافظات الوجه البحري الدقهلية والمنوفية، والاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عملية الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً.

حيث قام الوفد بالمرور على حقل إكثار بعض الأصناف ومنها سخا 95 وكانت حالة الحقول ممتازة كما تم تفقد محطة إعداد التقاوي بمدينة شربين محافظة الدقهلية والوقوف على استلام تقاوي الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي.

وفي سياق متصل يواصل قيادات الوزارة ومديريات الزراعة بمتابعة حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن من أجل توعية المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم سواء في الحصاد أو التوريد