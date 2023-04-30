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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل طفل مصاب بصعق كهربائي لمركز حروق ههيا

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مركز حروق ههيا اليوم الاحد، طفل مصاب بحروق متفرقة فى أنحاء الجسم إثر تعرضه لصعق كهربائى من عمود إنارة بالشارع بقرية أمين باشا مركز فاقوس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد ورود إشارة المستشفى المركزى بوصول " هيثم ال ج" 13 سنة مقيم بقرية أمين باشا نطاق مركز فاقوس مصابا بحروق بنسبة 50% بأنحاء الجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم وتحويله إلى عناية مركز حروق ههيا.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل إثر تعرضه لصعق كهربائى من عمود إنارة بالشارع وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صعق كهربائي طفل مصاب بحروق مركز فاقوس بوصول اليوم الاحد