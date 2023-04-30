السجن المشدد والغرامة لتاجر حشيش بمدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة المتهم "حسام الدين .م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش بمدينة نصر ، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات ، بانه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً القنب في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.



وأكدت شهادة مجرى التحريات في القضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم جالساً مستترا خلف

سيارة مصفوفة بالطريق العام مفترش الأرض محرزاً حقيبة بداخلها عدد ٤٥ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهم جوهر نبات

الحشيش الجاف والقنب المخدر وكذا عدد ١٣ قطعة لجوهر الحشيش المخدر أحرزهم جميعاً في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأكياس الخمسة وأربعين المضبوطة يحوى كلا منهم أجزاء نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لجوهر الحشيش والقنب المخدر وتحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً ۲۰۰ جراماً ، كما ان القطع الثلاث عشرة المضبوطة كلا منهن المادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً ٣٦,٣٠ جراماً .