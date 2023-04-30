زيارات متبادلة وحضور القمة.. سوريا تعود من جديد للحضن العربي

بدأت سوريا في العودة من جديد إلى الحضن العربي خلال الفترة الماضية، وسط زيارات متبادلة بين قادة ووزراء خارجية الدول العربية وسوريا، بالإضافة إلى اجتماعات وزراء خارجية دول التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق المتكررة.

ويستضيف الأردن، غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن وسوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

كان أجرى قد وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى سوريا ورد نظيره السوري الزيارة للقاهرة، كما أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زيارات إلى الإمارات والسعودية وغيرها من البلدان العربية، فيما رد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الزيارة حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد.

فيما كشفت تقارير صحفية عن استعداد السعودية لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المرتقبة في الرياض، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.