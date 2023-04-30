طبيب أعصاب: قلة النوم تؤثر سلبا على الصحة والإدراك والوعي للإنسان

أكد الدكتور أنطون تيخونوفسكي، أخصائي طب الأعصاب، أن قلة النوم تؤثر سلبا في جميع أجهزة الجسم، ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

وبحسب صحيفة "Gazeta.RU"، أشار تيخونوفسكي إلى أنه من عواقب قلة النوم الهلوسة وأمراض القلب والأوعية الدموية وغير ذلك، فيجب أن ينام الشخص البالغ لمدة تتراوح بين 7-9 ساعات في اليوم، وإذا انخفضت ساعات النوم مقارنة بالمعايير الفسيولوجية حتى بضع ساعات فإنها تعني الحرمان من النوم.

ويضيف، بغض النظر عن أسباب قلة النوم تحصل في الجسم انحرافات عن المعايير، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى اضطرابات صحية كاضطراب الوظائف الإدراكية وانخفاض الأداء والاضطرابات العاطفية.

ويقول تيخونوفسكي "تكون الأعراض في البداية غير واضحة، لذلك يحاول الكثيرون تجاهلها. ولكن بعد حوالي 17 ساعة من غير نوم تماثل نتائج اختبارات الذكاء والانتباه كنتائج الذين في دمهم 0.5 جزء من المليون من الكحول، وبعد 72 ساعة من دون نوم يعاني الشخص من الهلوسة".

وبالإضافة إلى مشكلات الذاكرة والتركيز الناجمة عن انخفاض مدة النوم، يصبح الشخص سريع الانفعال، وليس لدى الجهاز العصبي الوقت الكافي لمعالجة الانطباعات والعواطف المتراكمة على مدار اليوم السابق. ويؤدي النوم غير الكافي عند الأطفال إلى ظهور أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، تلك التي تختفي حال تحسن النوم.

ولفت أخصائي الأعصاب أيضاً إلى أنه يصبح الحرمان المزمن من النوم سببا في زيادة الوزن، لأنه في الليل تنشط في الجسم عدة مواد تنظم عملية التمثيل الغذائي.

ويضيف: تنشط في الجسم أثناء النوم عمليات تجديد الأنسجة، وتعتمد هذه العملية بصورة أساسية على هرمون السوماتوستاتين الذي ينتجه الجسم في فترة النوم العميق، أي أن انخفاض مستوى هذا الهرمون الذي يطلق عليه اسم هرمون النمو يؤدي إلى سوء التئام الجروح واستعادة الحالة الصحية بعد الإصابات والارهاق البدني.

كما أشار إلى أن "الانحراف الدائم لوقت النوم عن القاعدة الفسيولوجية هو أيضا عامل خطر لتطور متلازمة التمثيل الغذائي، التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية، بما فيها احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.