شوشة: المواطن السيناوي قدم خدمات للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنّ مثلث مكافحة الإرهاب كان يتكون من 3 أضلاع؛ الأول هو القوات المسلحة المصرية بأفرعها المختلفة، الثاني هو الشرطة المدنية، الثالث هو المواطن السيناوي، الذي قدم خدمات جليلة للقوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب.

وأضاف شوشة خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "كي نقضي على الإرهاب، فعلت كل جهة ما عليها، نختلف عن أي محافظة، لأن قناة السويس كانت أحد الموانع الرئيسة في عبور الاحتياجات من الشرق إلى الغرب، ولكن هناك طفرة رئيسة تمثلت في إنشاء الأنفاق".

وتابع محافظ شمال سيناء: "منذ فترة طويلة، يشاء القدر أن تكون المحافظة على الحدود الشرقية لمصر، ولم تعرف مصر أي عداء خارجي إلا من الاتجاه الشرقي، وعلى مرّ العصور كان هناك دور متكرر ومستمر وإيجابي لأهالي شمال سيناء لحماية مصر كلها، وفي جميع الحروب التي خاضتها مصر كان لأهالي محافظة شمال سيناء دور رئيسي".