تعليم مطروح: انطلاق مجموعات الدعم المدرسي المجمعة لطلاب الشهادة الإعدادية

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إن المديرية تنظم المراجعات النهائية من خلال مجموعات الدعم المدرسية المجمعة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والتي بدأت بقاعة مجلس العمد والمشايخ في مدينة مرسى مطروح، ويحاضر فيها صفوة معلمي المواد الدراسية وذلك في إطار حرص تعليم مطروح على تقديم كل سبل الدعم للطلاب فى الشهادات العامة والمحلية من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي والعلمي للطلاب.

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل المديرية، أن مجموعات الدعم ستنطلق اليوم الأحد لطلاب الشهادة الإعدادية “بنين” فقط، بينما تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء مجموعات دعم ومحاضرات دراسية للطالبات فقط، على أن يكون يوم الأربعاء للبنين، مشيرا إلي أنه تم توافر كافة سبل المعاونة اللوجيستية بقاعة العمد والمشايخ لضمان تحقيق مناخ تربوي مناسب يمكن الطلاب من تحقيق أقصى استفادة من مجموعات الدعم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة، أن تلك المجموعات المجمعة يتم تنفيذها وفق رؤية وزارة التربية والتعليم وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية لتوفير الأجواء التربوية المناسبة للطلاب بعيداً عن التواجد بمراكز الدروس الخصوصية والسناتر غير المرخصة، كذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتقليل التأثير السلبي لظاهرة الدروس الخصوصية.