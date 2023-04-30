ننشر اعترافات المتهم بالنصب الإلكتروني على مواطني القليوبية

قررت جهات التحقيق، بمحافظة القليوبية، حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر أحد المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بزعم تشغيل الأموال في تجارة قطع غيار السيارات واستولى من ضحاياه على مبلغ 5 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، خلال التحقيقات، مؤكدا أنه استغل شغف المواطنين وهوسهم بالثراء السريع، وقرر النصب عليهم، بعدما أوهمهم بقدرته على توظيف أموالهم في تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية، إلا أنه جمع منهم 5 ملايين جنيه وهرب.

وأضاف المتهم أنه توصل إلى حيلة من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت إسم "MIXCO" والإعلان من خلاله عن تلقيه أموال من المواطنين بدعوى استثمارها لهم فى مجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية "على خلاف الحقيقة".

وتابع المتهم: تحصلت على تلك المبالغ المالية عن طريق الدفع ببطاقات الدفع الإلكترونية على الموقع والتي يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابي الشخصي بأحد البنوك أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف.

وكانت قد كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 مليون جنيه تقريباً من ضحاياه جرى حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته هاتف محمول وجهاز حاسب آلي وبفحصها فنياً تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بممارسته لذلك النشاط الإجرامي وتولت النيابة العامة التحقيق.