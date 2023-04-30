ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام الكونغو استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقي منتخب مصر الأولمبى مع نظيره الكونغو اليوم الأحد في تمام السادسة مساء، باستاد الإسكندرية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها في المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وخاض المنتخب الأولمبى تدريباته خلال الأيام الثلاثة الماضية فى معسكره بالإسكندرية، تحت قيادة جهازه الفني بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى استعدادا لمواجهة الكونغو وديًا الأحد المقبل.
أشرف على التدريبات ميكالى، المدير الفني، ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال، ومحمود حرب المدير الإداري، ومساعده عمرو سليمان، وخالد سرحان المترجم، والجهاز الطبي بقيادة د. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ود. صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيى وإصابات الملاعب، ود. قاسم قدري أخصائي التأهيل، وبيدرو محلل الأداء.

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: فى حراسة المرمى: على محمد يحيى الجابرى، محمد جميل محمد نديم، محمد أحمد السيد عبد ه، وفى خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد عبد السلام، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد محمد هيثم عدنان، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد «المقاولون العرب»، محمد سعد سمير، أحمد بهاء، أحمد السيد عبد النبي، وفى خط الوسط: محمد حسام بيسو، أحمد عبد الرحيم حلمى إيشو، مصطفى سعد شلبى عبد الله، عماد ميهوب قرنى، أحمد فوزى محمد عطية، عربى بدر، محمد محمد شحاتة، عبد الغنى محمد رضوان، محمود جهاد، على محمود زعزع، ووفى خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

الكونفو المنتخب الاوليمبي ميكالى