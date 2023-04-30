«الأوليمبي» يلتقي الكونغو وديا استعدادا للبطولة الأفريقية

يلتقى عند السادسة مساء «الأحد» المنتخب الأوليمبى لكرة القدم مع منتخب الكونغو وديا على أرض ملعب استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، حيث يتأهل أول ثلاثة منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى إلى الاطمئنان على مستوى اللاعبين، والتدريب على بعض المهام الخاصة من أجل تطبيقها فى المباريات الرسمية.

وشدد ميكالى على اللاعبين بضرورة التركيز والالتزام خلال مباراة اليوم من أجل الظهور بمستوى مشرف حتى ولو كانت المباراة ودية؛ من أجل توجيه رسالة للمنافسين بأن منتخب الفراعنة له شخصية قوية فى القارة.

وطالب البرازيلى اللاعبين بضرورة وضع حلم التأهل للأوليمبياد فى أذهانهم بجانب التتويج باللقب الإفريقى. وقال: تحقيق الأحلام والأمنيات لا يأتى إلا بالإخلاص والعمل الكبير والمتواصل.

وأكد ميكالى أن منتخب مصر الأوليمبى يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على المنافسة على تحقيق ميدالية أوليمبية وليس الفوز بلقب إفريقيا فقط، وأن ما ينقص هؤلاء اللاعبين هو ثقتهم فى أنفسهم وإمكانياتهم الفنية، وهو ما سيسعى إليه من خلال إكسابهم الخبرة والثقة الكافية قبل انطلاق البطولة الإفريقية.