غدًا.. مجلس الزمالك يحدد موقفه من خوض السوبر المصري

يعقد مجلس الزمالك غدًا الأحد اجتماع بمقر النادي في ميت عقبة وذلك لمناقشة عدة ملفات هامة تخص النادي وعلى رأسها، مشاركة الفريق في السوبر المصري أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بالإمارات.

وينتظر مجلس الزمالك خلال الساعات الجارية رد اتحاد الكرة بشأن موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر المصري وهم، محمود كهربا ومحمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم، حيث يتمسك الزمالك بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا"12 مباراة وهي عقوبة واجبة النفاذ إعمالا للمادة 27/2 من لائحة لجنة الانضباط، وكذلك إيقاف محمد عبد المنعم الموقوف لطرد مباشر ومحمد الشناوي الموقوف 3 مباريات.

واستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم تدريباته استعدادا للقاء الأهلي بالسوبر المصري المقرر له بالإمارات يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما حصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة .

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 43 نقطة من خوض 25 مباراة .

وخلال 25 مباراة بمسابقة الدوري هذا الموسم، نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز بـ 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض للخسارة في 6 مباريات.