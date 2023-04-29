الدوري الإنجليزي.. برايتون يصعق وولفرهامبتون بسداسية نظيفة

صعق فريق برايتون أند هوف ألبيون، مساء اليوم السبت، ضيفه وولفرهامبتون بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل برايتون، عروضه المميزة خلال الموسم الجاري 2022-2023 بالبريميرليج بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو دي زيربي، بفوزه على وولفرهامبتون بستة أهداف دون رد، ليسجل الفريق 6 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الأقوى في العالم لأول مرة في تاريخ النادي منذ تأسيسه، ليصبح أكبر فوز لبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل فريق طيور النورس بهذا الفوز، إلى النقطة 52 معادلًا أكبر عدد من النقاط (52 نقطة) في تاريخ النادي، مع تبقى 7 مباريات لـ برايتون هذا الموسم.

وجاءت سداسية برايتون، عن طريق دينيز أونديف في الدقيقتين 6 و66، باسكال جروس في الدقيقتين 13 و26، وداني ويلبيك في الدقيقتين 39 و48.

ورفع برايتون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.