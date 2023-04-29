الأردن ونيوزيلندا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

بحث الأردن ونيوزيلندا سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم /السبت/، وزير الدفاع النيوزلندي كيفن شورت والوفد المرافق له.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل التعاون العسكري بين الجيشين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، إلى عدد من الإنجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الصعد.