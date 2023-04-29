النمسا: إمدادات الغاز من النرويج ورومانيا ستحل محل الغاز الروسي

طالبت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليانور جويسلر، اليوم السبت بزيادة مخزونات الغاز الطبيعي بعيدا عن الإنتاج الروسي، والبحث عن كميات غاز إضافية بديلة من إنتاج النرويج ورومانيا.

وقالت جويسلر -في تصريحات لها اليوم- إن تأمين احتياجات البلاد من الغاز هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والشركات، لافتة إلى أن الدور الرئيسي لشركة الطاقة الوطنية في النمسا "أو أم في".

ونوهت الوزيرة إلى أهمية جعل الموردين أكثر مسئولية عن تخزين الغاز غير الروسي، موضحة أنه من المقرر أن تتولى الدولة من خلال الشركة القابضة "اوباج" التحكم في نقل الغاز عبر شبكة خطوط الأنابيب في السنوات القادمة، مشيرة إلى أنه في المستقبل ستقرر الحكومة النمساوية قائمة حديثة للدول التي سيتم شراء الغاز منها.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع يطبقون حظرا على إمدادات الطاقة الروسية خاصة المنتجات النفطية منذ فبراير الماضي إلى جانب تحديد سقف لأسعار البيع.