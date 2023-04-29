المؤبد لمعتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا ، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، معتز مطر و4 آخرين بالسجن المؤبد في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، في الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ضمت القضية كلا من معتز محمد عليوه مطر 45 سنة مقدم برامج وأسامي كمال الدين سنجاب 41 سنه مقدم برامج ومحمد أحمد عبد الحميد عوف 39 سنه امام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية وطارق محمود أمبارك محمد 39 سنه واعظ عام بالأزهر الشريف بمنطقة وعظ البحر الأحمر ومحمد علي عبد الخالق 45 سنه رئيس مجلس إداره مجموعه "أملاك " الاستثماريه للمقاولات والتوريدات.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.