خالد تاج الدين يطرح برومو أغنية "الفيل" 

طرح مطرب الراب خالد تاج الدين برومو أغنيته الجديدة"الفيل" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور، ومن المقرر طرح الكليب يوم الثلاثاء المقبل.

وتعد "الفيل" الأغنية السابعة والكليب السادس لخالد في عالم الراب، الذي أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه الأصيل لفن الراب.

وطرح تاج الدين من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو الذي صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان "آخر مترو" مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

يذكر أن خالد تاج الدين كتب الأغاني للنجوم جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم.

https://youtu.be/xP2VRWBm454

