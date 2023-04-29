محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت أهمية المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد القمح ٢٠٢٣ بمراكز ومدن المحافظة مشدداً على مسئولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد وإتخاذ كافة الإجراءات والإحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بشون وصوامع المحافظة.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن جميع الأقماح الموردة إلى الشون المجهزة للتخزين تكون في فوارغ جوت جديدة أو مستعمل وفي حالة الحاجة للمستعمل تكون بحالة جيدة ويكون الجوال سليم للتعبئة أما بالنسبة للصوامع والبناكر فيتم التوريد صب أو فى فوارغ بلاستيك على اساس وزن الفارغة الجوت ١,١٢٥ كيلو جرام ووزن الفارغة البلاستيك ۱۲۰ جرام .

وأشارت إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٩٠٦٧ طن و٢٢٢ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٩٦١٥٤ طن و ١٣٥ كيلو قمح .

من جهته أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٣٧٣٨٠ فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان لافتاً إلي ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.