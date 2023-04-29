وكيل الزراعة بالبحيرة يتابع حصاد وتوريد محصول القمح وصرف الأسمدة بالجمعيات

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة، اجتماعها الشهرى اليوم السبت بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية بحضور الدكتور محمد السيد نوار مدير عام الزراعة والمحاسب ربعه محمد سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والمهندس إبراهيم القصاص مدير عام التعاون الزراعى، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير المكتب الفنى ، ومديرو الإدارات الزراعية بالمراكز ومديري الإدارات الفنية بالمديرية .

وبدأ الاجتماع بكلمة للمهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة البحيرة ، أشاد فيها بمديرى الإدارات الزراعية والمجهود المبذول خلال الفترة السابقة خاصة فى حماية الاراضى وتنفيذ الازالات ، مؤكدا أن تعليمات السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الاراضى ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، واضحة فى هذا الشأن حيث لا يوجد أى تهاون مع أى متعدى على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة .

واستعرض وكيل الوزارة ما تمت إزالته حتى الآن من حالات التعدي على الأرض الزراعية بنطاق مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإزالة فى مرحلة المهد حتى لا يتم تطوير الحالة، ومؤكداً ضرورة تضافر كل الجهود من أجل تنفيذ القانون.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ القانون بكل حزم حتى يتم الحفاظ على الرقعة الزراعية فى كافة ربوع المحافظة ، كما تم الاستماع إلى أهم المعوقات التى تعوق تنفيذ الإزالة فى المهد، أو بعد تطويرها من قبل مديرى الإدارات بالمراكز حتى يتم العمل على تذليل أية عقبات فورا .

ولفت وكيل الوزارة إلى انه بخصوص محصول القطن يتم التنبيه والتنسيق مع الجمعيات والإدارات والمديرية وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة محصول القطن على ان يتم توفير البذور ،مع الدعم الفنى من قبل ادارتى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية من خلال تنفيذ التوصيات للوصول إلى المحصول الوفير مما يعود بالنفع على المزارع وعلى الدولة .

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وشدد “بدر” على ضرورة العمل على متابعة عمليات التوريد لمحصول القمح وحث المزارعين على التوريد ،لتوفير الكميات اللازمة وتخزينها فى الشون والمطاحن حتى لا يحدث عجز مستقبلا حيث ان السعر الذى أقرته الدوله يعتبر عادل جدا لسعر أردب القمح ، و بالنسبة لموقف حصاد وتوريد محصول القمح فقد تم حصاد مساحة 13035 فدان من اجمالى المساحة المنزرعة 247581 فدان ائتمان والكمية التى تم توريدها 4694طن و 813 كيلو ، وبالنسبة لمحصول الأرز يجب متابعة زراعة الأرز وعمل الحصر على الطبيعة ، ولابد أيضا من العمل على تطهير الترع والمصارف للحفاظ على المياه خصوصا فى الموسم الصيفى نظرا لحاجة محصولى الارز والذرة للمياه .



وبخصوص موقف حصاد المحاصيل الشتوية قال الدكتور محمد السيد نوار مدير عام الزراعة ، أنه تم حصاد 13035فدان قمح , و3635 فدان فول بلدى ، 2673 فدان كتان ، والشعير357 فدان ، و237 فدان ثوم ، و 25 فدان بصل ، وبخصوص خدمة وزراعة محصول القطن حيث ان المساحة المنتظر زراعتها 41024 عبارة عن 27885 فدان ائتمان و 8802 فدان إصلاح زراعى و 4337 استصلاح ، حيث تم ازالة 3155 فدان وحرث 1528 فدان وتخطيط 620 فدان .

وأشار ” مدير عام الزراعة ” إلى أنه بخصوص موقف توزيع الأسمدة ، فإن الرصيد حتى نهاية مارس 2023 بلغ 17619.95 طن يوريا و 4459.55 طن نترات ، والوارد من بداية الموسم حتى اليوم 7650 طن يوريا و 2850 طن نترات ليصبح جملة الرصيد والوارد 25269.95 طن يوريا و 7309.55 طن نترات تم توزيع 5289.35 طن يوريا و 2354.9 طن نترات حتى اليوم ليصبح الرصيد المتبقى 19980.6 طن يوريا و 4954.65 طن نترات بمخازن الجمعيات وجارى صرف الصيفى منهم حاليا ، حيث تم فتح صرف الأسمدة للموسم الصيفى، مشددا على ضرورة صرف حصة الأسمدة كاملة فور الانتهاء من الحصر الفعلى هذا الموسم لوجود تكدس لكميات الأسمدة بالجمعيات ، ولابد من صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح وفى حالة عدم وجود كارت الفلاح يتم توجيه المزارعين فورا لاستخراج الكارت ويتم الصرف من خلال الإيصال المستخرج من الكارت.