بالصور.. رئيس أزهرية جنوب سيناء يتفقد امتحانات آخر العام للنقل

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم السبت، لجان امتحانات اليوم الأول الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل الابتدائي الصفيين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثانى الإعدادى الامتحانات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ان الامتحانات تسير بصورة طيبة فى يومها الأول موضحاً ان التلاميذ يؤدون الامتحانات الفترة الأولى فى مادة القران الكريم والفترة الثانية في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويؤدى طلاب الأول الإعدادى الإمتحانات فى مادتى الفقه واللغة العربية "ورقة أولى النحو" وطلاب الثاني الاعدادي فى مادتى الفقه واللغة العربية" ورقة أولى النحو و الصرف" وتنفذ كافة التعليمات والتوجيهات تفقد خضر لجان امتحانات معهدى قرية الجبيل رافق خضر فى المرور على اللجان الشيخ سليمان محمد شيخ المعهد الابتدائي والاستاذة صفاء عبدالرحمن موجه مقيم والشيخ مسعد بدير شيخ المعهد الإعدادى و ابتسام شلبى موجه مقيم ووجه خضر بتوفير الجو المناسب للتلاميذ والطلاب وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات والبدء في عمليات التصحيح أولا بأول.

وتجرى الامتحانات برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والأستاذ الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية و الشيخ على خليل المطبعة السرية وبمتابعة وإشراف أصحاب الفضيلة وكيلى القطاع الاستاذ الدكتور أحمد الشرقاوى وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال وفضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للإمتحانات والدكتور وليد أبو العينين مدير عام الإدارة العامة للأمن بالأزهر.

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