وزير التموين: ندرس استيراد الأبقار واللحوم من الصومال والتشاد

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة تدرس حاليا تنويع مصادر استيرادها من اللحوم والأبقار من الصومال والتشاد في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بالوزارة، إلى أن احتياطي مصر من اللحوم يبلغ 5 آلاف رأس ماشية بالمحاجر يكفي 1.7 شهر.

وأضاف المصيلحي، أنه بسبب ظروف التى يعاني منها الجانب السوداني فإنه تم عقد اجتماع مع شركة اتجاهات السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها، لافتا إلى أنه سيتم مساء اليوم أيضا عقد اجتماع آخر معهم لبحث أي معوقات تعوق وصول الشحنات.