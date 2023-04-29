تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه لمباراة الرجاء المغربي المرتقبة اليوم السبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع :محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج

خط الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي الليلة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على قراءة الفاتحة في أرض الملعب قبل انطلاق فقرات المران.

وقبل المران اجتمع المدير الفني مارسيل كولر مع اللاعبين في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك للحديث عن مباراة الرجاء وتأكيد العديد من الأمور الفنية.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق وأندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في فقرات تدريبية وفنية شهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية المطلوب تنفيذها.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة وشهدت تركيزًا وحماسًا كبيرًا بين جميع اللاعبين.

وبات من المنتظر أن تقام المباراة في العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء بعد تطبيق التوقيت الصيفي.