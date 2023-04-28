"حماقى" يتألق بحفل ضخم فى دمياط الجديدة بحضور جماهيرى



أحيا الميجا ستار محمد حماقي إحتفالية ضخمة داخل أحد الاندية الرياضة بدمياط الجديدة وسط خليط جماهيري للآلاف من أبناء محافظات وجه بحرى من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

بمجرد صعود حماقى على خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسى ابقى جنبه تعالت صيحات الآلاف من هتافات الإعجاب التى ضجت أرجاء المكان بعدها حرص حماقي على توجيه كلمة شكر للجمهور لحفاوة الاستقبال بالإضافة إلى تهنئة أهالي دمياط ووجهه بحرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

اشعل حماقي وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" .. واختتم ب "أم الدنيا " التى اشعلت المزيد من آجواء الإثارة وحماس الجمهور على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة.

تخلل الحفل تقديم حماقى للمرة الأولى أغنيته الجديدة "قضوله المكان وسعوا" والتى كان أطلقها مؤخرا خلال موسم رمضان الماضى وفوجئ بحفظ الجمهور لكلماتها وقدمها مرة اخرى تلبية لرغباتهم.

حرص حماقى فى ختام الحفل على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم فى إنجاح الحفل.

وعقب الحفل نشر حماقى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام عدد من صور الحفل مصحوبة بتعليق قائلا : " اتبسطت جداً بوجودي معاكم امبارح، وإن شاء الله نتقابل تاني قريب" .

كان حماقى قد تصدر مؤشرات البحث والسوشيال ميديا ليلة رأس السنة عقب ظهوره ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حيث كشف خلال اللقاء العديد من الأسرار والمواقف المؤثرة في حياته الفنية و الحياتيه.



كما تربع طوال عام 2022 على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية والتي تعد امتدادا لما حققه في 2021 من إنجازات غنائية مميزة منها حيث تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر .

و يعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

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