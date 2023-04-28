قرار جديد في الزمالك قبل مباراة السوبر المصري

يحرص الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على معالجة السلبيات التى وقع فيها بعض اللاعبين مؤخرا قبل مواجهة الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ورغم مطالبات جماهير ولاعبي نادي الزمالك السابقين بالانسحاب من المباراة في حال مشاركة لاعب نادي الأهلي الموقوف من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة محمود عبد المنعم كهربا إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي السابق، أعلن عن عدم الانسحاب من اللقاء مطالبا النادي الأهلي باحترام قرارات اتحاد الكرة وعدم إشراك اللاعبين الموقوفين للنادي وهم "كهرباء" تنفيذا لقرار لجنة الانضباط وحارس مرمى الفريق محمد الشناوي بعدما أصدر قرارا بايقافه لثلاثة مباريات بعد طرده بشكل مباشر في مباراة الأهلي الأخيرة بعد تعديه على لاعب فريق نادي سموحة بالضرب بدون الكرة.

وطالب أوسوريو لاعبى الفريق بالالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين بها من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، كما شدد عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية خاصة أنه قام بتدوين مجموعة من الملاحظات على كل لاعب بالفريق.