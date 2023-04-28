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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد من وزارة الصحة يتفقد حالات النازحين السودانيين بمستشفى أسوان التخصصي

وفد من وزارة الصحة
وفد من وزارة الصحة يتفقد حالات المرضى النازحين من السودان
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زار وفد من وزارة الصحة، اليوم، الجمعة، حالات المرضى المترددة على مستشفى أسوان التخصصى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، خلال تواجدهم بالمحافظة قادمين من السودان الشقيق.

ضم وفد وزارة الصحة، الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، والوفد المرافق لهما، ويرافقهما الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور أحمد مصطفى والدكتور فاطمة سعيد نائبا مدير مستشفى أسوان التخصصى.

تضمنت زيارة تفقدية لقسم الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة التشخيصية، والتأكيد من الجاهزية الطبية والاستعداد لاستقبال المرضى النازحين والمحولين من معبر "أرقين" البري الرابط بين الحدود المصرية السودانية.

تأتي الزيارة على هامش توكيد عمق أواصل العلاقات التاريخية والإنسانية لدعم و مساندة المرضى من جمهورية السودان، واختتمت الجولة بتفقد المرضى بأقسام الرعاية بالأقسام الداخلية.

وأشاد الأشقاء من المرضى ومرافقيهم بشكرهم العميق للقيادات التنفيذية لحسن الاستقبال، وتقديم يد العون و المساعدة، واصفين ذلك بأنه ليس غريبا على الأهل والمواطنين فى مصر وأسوان. 

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