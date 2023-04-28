محكمة هولندية تمنع رجلا من التبرع لعيادات الخصوبة.. أنجب 550 طفلا

في واقعة غريبة من نوعها قررت محكمة لاهاي الهولندية البت في محاكمة رجلا يشتبه أنه والد أكثر من 550 طفلا بالتوقف عن التبرع بحيواناته المنوية في أحدث فضيحة صدمت هولندا.

تم تمثيله أمام المحكمة بعد دعوى مؤسسة تحمي حقوق الأطفال، وشكوي أم أحد أبنائه الذين يزعم أنه من صلبه.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، تقول الحقائق إن على المتبرع ألا ينجب أكثر من 25 طفلالـ 12 عائلة، لكن القضاة قالوا إن الرجل ساعد في إنجاب عدد بين 550 و600 طفل منذ 2007.

وقالت القاضية ثيرا هسيلينك إن المحكمة "تمنع المتهم من التبرع بالحيوانات المنوية لأبوين محتملين جدد بعد صدور هذا الحكم".

وأضافت هسيلينك في حكم مكتوب "إذا استمر في تبرعاته، فسيواجه غرامة بـ 100 ألف يورو عن كل مخالفة، بالإضافة إلى غرامات إضافية".

وأعربت والدة أحد الأطفال في القضية عن امتنانها لأن المحكمة منعته من "التبرعات الجماعية التي انتشرت مثل النار في الهشيم إلى دول أخرى".

وجاء في ختام نص الحكم "أكثر من 100 من أطفال الرجل ولدوا في عيادات هولندية وآخرين بشكل خاص، لكنه تبرع أيضا لعيادة دنماركية".