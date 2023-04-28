البابا تواضروس يستقبل وفدًا من راهبات دير الشهيدة دميانة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ، الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس ومعه وفد كبير من راهبات الدير، حيث صلوا القداس الإلهي، وقدم قداسته لهن عدة كلمات روحية وأجاب على أسئلتهن في موضوعات مختلفة كما أنشدن عدة ترانيم من تأليفهن و تلحينهن، وسبحن بها بأداء جميل ومؤثر.

قدم الوفد لقداسة البابا عرضًا لأنشطة الدير والمنتجات الفنية الرقيقة التي ينتجها سواء أيقونات أو مشغولات متعددة.

في ختام اللقاء قدم لهن قداسته بعض الهدايا التذكارية والتقط الوفد صورا تذكارية مع قداسته.