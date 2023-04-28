محافظ الفيوم يتابع أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي بمنطقة "منشأة البكرى"

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى قطر 600 زهر بمنطقة منشأة البكرى بمدينة الفيوم، والذى حدث به كسر مفاجئ أمس الخميس.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأصدر محافظ الفيوم، توجيهات لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر بخط الطرد في أسرع وقت ممكن.

كما وجه "الأنصاري"، الأجهزة التنفيذية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة الفيوم، بضرورة توفير جميع المعدات وسيارات الكسح والبدلات لسحب المياه من كافة الشوارع، ورفع الأضرار الناتجة عن الكسر المفاجئ بخط الطرد.

كما وجه المحافظ، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتواجد بالموقع لمتابعة أعمال إصلاح الكسر أولا بأول لحين الانتهاء من كافة أعمال الإصلاح وعودة الحياة بالمنطقة لطبيعتها، كما وجه الأستاذة حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير الدعم اللازم لكافة الأسر المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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