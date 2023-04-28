موعد مباراة السوبر بين الزمالك والأهلى

تترقب جماهير الكرة المصرية موعد مباراة الأهلى والزمالك المقبلة، في لقاء السوبر المصري، المقرر إقامته بملعب محمد بن زايد، بالإمارات.

المباراة تعتبر تحدى جديد بين قطبى الكرة المصرية حبث أنها لا تقبل القسمة على إثنين، ولا بد من تحديد الفائز باللقب.

وسيكون السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة هو موعد لقاء السوبر المصري بين الزمالك والأهلي وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

أمنيات الزمالك تصطدم بخبرات الأهلي

ويأمل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، للفوز على الأهلي والتتويج بلقب السوبر المصري للمرة الخامسة في تاريخ القلعة البيضاء.

وقاد أسوريو، الزمالك لتحقيق أول انتصار في ولايوة الكولمبي في لقاء سيراميكا كليوباترا الذي أقيم الاربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، وحسمه أبناء ميت عقبة للفوز لصالحم بهدف دون رد، ليصل رصيد الفريق الأبيض للنقطة رقم 43 بالمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

أما الأهلى لديه مباراه غاية في الأهمية غدا السبت أمام الرجاء المغربى على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وبعد اللقاء سيدخل الفارس الأحمر تحت قيادة السويسرى كولر في أجواء القمة مباشرة حيث أنها بطولة خاصة لجماهير الفريقين وتحظى بشعبية كبيرة.