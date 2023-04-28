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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"إسكان النواب" تشيد بجهود الدولة في إجلاء المصريين العالقين بالسودان

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر
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أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بالدور الكبير الذي تقوم به أجهزة ومؤسسات الدولة في إجلاء المصريين العالقين في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة السودان الشقيقة.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "منذ بداية الأزمة في السودان الشقيق، قامت الدولة المصرية بجهود عظيمة على أرض الواقع أشاد بها الجميع، لتهدئة الأوضاع هناك، والحفاظ على أمن واستقرار السودان، الذي هو جزء من الأمن القومي المصري".  

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تتعامل مع ملف الأزمة السودانية بحرفية عالية، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة ومكانة الدبلوماسية المصرية التي تتعامل دائمًا مع مختلف الملفات بتوازن وحكمة.

كما ثمن الناظر، دور الدولة الكبير أيضًا في إجلاء المصريين العالقين في السودان، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، موضحًا أن مصر لا تستغنى عن أبنائها مهما كانت التحديات والصعوبات، وقيمة المواطن المصرية كبيرة وغالية سواء داخل مصر أو خارجها.

النائب طه الناظر مجلس النواب السودان الدولة المصرية عاجل