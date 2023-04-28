بعد استغاثة على الفيس بوك.. القبض على المتهمين فى واقعة سرقة مواطن بالأزبكية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة عقب رصد منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة فى القبض علي المتهمين بالازبكية.. تعود الواقعة عندما تم تداول منشور مدعوم بالصور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول عن طريق شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وبسؤاله أقر بأنه تعرض لواقعة سرقة الهاتف المحمول الخاص به من قِبل شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" حال سيره بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى وبتتبع خطوط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين – "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وكذلك ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (له معلومات جنائية، مقيم بدئرة قسم شرطة الساحل) أمكن ضبطه.

كما إعترف بإرتكاب 2 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.