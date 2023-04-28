طلاب جامعة قناة السويس يحصدون مراكز متقدمة في المهرجان الرياضي للدلتا

تحت شعار "سيناء أولًا " شارك طلاب جامعة قناة السويس في المهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة والدلتا ؛ والذي استضافته جامعة سيناء بفرع العريش إحتفالًا بالذكرى ال41 لعيد تحرير سيناء وهو ما يحمل رسالة تعكس استقرار الأوضاع واستمرار التنمية على أرض سيناء الغالية، جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تعقيبًا على مشاركة 27 طالب وطالبة بفاعليات المهرجان.

هذا وبعث " مندور " برقية تهنئة لطلابه المشاركين، حيث إستطاع فريقي كرة السلة وتنس الطاولة أقتناص ميداليتين ذهبيبتين مُتقدمين على 8 جامعات مشاركة، كما حصل فريق كرة القدم على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

كما أعرب الدكتور ناصر مندور عن بالغ سعادته لإقامة المهرجان على أرض سيناء، مؤكدًا سعادة الطلاب وحرصهم على المشاركة وشعورهم بأهمية أن يكونوا جزءًا من هذه الإحتفالية.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من المهرجان غرس الوعي لدى طلاب الجامعات والتعرف على التضحيات والجهود التي قدمها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية لإعادة الأمن والأمان والإستقرار إلى هذا الجزء العزيز من أرض مصر، خاصة فى ظل الإهتمام البالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن فعاليات المهرجان تضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الطلابية بين طلاب الجامعات المُشاركة، والتى شملت منافسات فى تنس الطاولة والطائرة والسلة وكرة القدم، مُعلنًا عن تميز جامعة قناة السويس وحصدها لجوائز المهرجان الذى شارك به 250 طالب وطالبة على مدار يومين.

بينما أشار الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية إلى أن الإفتتاح شهد حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء.

ومن قلب الحدث - قال الدكتور أحمد الديب منسق الملتقى- أن الإحتفال الذى شهد حضور عدد من الوزراء؛ يعكس كيف أصبح التواصل والتحاور بين الوزراء والشباب فعال فى ظل تبنى القيادة السياسية لقضايا الشباب والثقة التامة فى قدراتهم التى تُمكنهم من المساهمة فى بناء التنمية.