رغم تحديد موعد السفر.. الزمالك يحسم قرار مشاركته بالسوبر الأحد المقبل

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك يوم الأحد المقبل، اجتماعا فاصلا فى الثالثة عصرا، من أجل تحديد موقف النادي من المشاركة فى مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات .

وعلى الرغم من أن مجلس الزمالك حدد موعد السفر الى الإمارات، إلا انه سيحسم قراره النهائي بشأن المشاركة من عدمها فى السوبر يوم الأحد المقبل .

وحدد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للسفر الى الإمارات تحسبا للمشاركة فى البطولة .

وكانت قد ترددت أنباء بأن الزمالك يدرس الإنسحاب من مباراة السوبر لإعتراضه على تأجيل البت فى طعن الأهلي على قرار ايقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر 12 مباراة لحين انتهاء مباراة السوبر .

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاعتذار عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري من أرض الملعب، وذلك رغم اختياره رئيسا للبعثة من مجلس إدارة النادي احتراما لقرار لجنة الإنضباط بمنعه من حضور المباريات لمدة شهرين .