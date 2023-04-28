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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الدفاع الأمريكية» تجري مباحثات في بروكسل مع الحلفاء بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون
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قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر إن الولايات المتحدة، ستجري مباحثات مع حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة تسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال رايدر في هذا الصدد: إن الولايات المتحدة، بقيادة وكيل وزارة الدفاع لشؤون شراء الأسلحة وليام لابلانت ستترأس جلسة التسلح في بروكسل هذا الأسبوع.

وأضاف رايدر أن الاجتماع سيضم مدراء أسلحة وممثلين من أكثر من 40 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وستتركز النقاشات على الجهود العالمية لتسريع توريد وإنتاج وصيانة الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا".

وزارة الدفاع الأمريكية مباحثات في بروكسل الدعم العسكري لأوكرانيا