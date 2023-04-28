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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الألمانية

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، أمس الخميس، من وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.


وبحث الجانبان خلال الاتصال، التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.
وناقش الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وزير الخارجية السعودي وزيرة الخارجية الألمانية مناقشة القضايا والمستجدات الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله