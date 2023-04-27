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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الكازاخية: نواصل إجلاء مواطنينا من السودان

وزارة الخارجية الكازاخستانية
وزارة الخارجية الكازاخستانية
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أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الخميس، أنه منذ بدء الأعمال العدائية في السودان، بدأت سفارة جمهورية كازاخستان في إثيوبيا العمل على إجلاء المواطنين الكازاخستانيين من منطقة القتال.

ونقلت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية عن بيان الوزارة القول: إن السفارة عقدت اجتماعات مع ممثلين عن عدد من السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في إثيوبيا، وأرسلت طلبات رسمية للمساعدة في إجلاء مواطني كازاخستان من السودان.

وحتى الآن، تم إجلاء بعض مواطني كازاخستان من منطقة الصراع كما يجري العمل على إجلاء المواطنين الكازاخستانيين بجميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك عبر أراضي إثيوبيا والمملكة العربية السعودية.

وتحافظ سفارة كازاخستان في إثيوبيا على اتصال وثيق مع البعثات الدبلوماسية لكازاخستان في مصر والمملكة العربية السعودية من أجل الإجلاء المنسق والآمن للمواطنين من السودان.

وتعرب السفارة عن امتنانها لبعثات الأمم المتحدة في السودان وإثيوبيا، وكذلك سفارات تركيا وروسيا واليابان لمساعدتها الفعالة في إجلاء المواطنين الكازاخستانيين من السودان.

كازاخستان السودان إثيوبيا