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الجمعة 28 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد مقتل نجله.. العثور على جثة الأب في نهر النيل بأطفيح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شخص في نهر النيل بعد العثور على جثة نجله بأطفيح.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجده بالعثور علي جثة شخص طافيه علي سطح نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود  محمدين.س.م، ٦٠عاما، وبه إصابات ظاهره ومقيد بالحبال.

بعمل التحريات تبين أن المجني عليه كان مبلغ باختفائه هو ونجله، وعثر علي جثة نجله مقتول وملقاه في نهر النيل، وعثرت القوات علي جثة الأب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه.

العثور على جثة شخص ونجله بأطفيح