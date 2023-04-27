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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس: إحباط 13 عملية عبور للحدود البحرية وإنقاذ 501 مجتاز

الحرس البحري التونسي
الحرس البحري التونسي
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أحبطت السلطات التونسية، 13 عملية عبور للحدود البحرية خلسة وأنقذت 501 مجتاز.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الخميس، أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية) تمكنت من إحباط 13 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 501 مجتاز من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات ساقية الدائر وجبنيانة والمنستير تمكنت من ضبط 10 أشخاص، بينهم 4 تونسيين والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، الذين كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

السطات التونسية الحرس البحري صفاقس