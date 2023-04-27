“السبكى” يستعرض استراتيجية الهيئة للنهوض بمقدمي الخدمات الصحية بمؤتمر دولي فى الهند

أوفد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نيابةً عنه، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية والعلاجية، للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية "ADVANTAGE HEALTH CARE INDIA 2023"، والمنعقد بدولة الهند، في الفترة من (26 - 28) إبريل الجاري.

وترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الجلسة الرئيسية بالمؤتمر الدولي تحت عنوان (مواجهة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية _Accelerating Healthcare Workforce Mobility Across Borders)، وذلك بحضور وزراء الصحة من الدول الأسيوية والأفريقية، وقادة الفكر وقادة صناعة الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الجلسة الرئيسية بالمؤتمر، استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية للنهوض بمقدمي الخدمات الصحية، من حيث تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وتحسين منظومة الرواتب والأجور وربطها بمعدلات الإنتاجية لتحفيز الأداء المتميز، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي للأطقم الطبية، وتبني منظومة شاملة للدعم المعنوي للأطقم الطبية لافتًا إلى أنها تعد من أهم الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، دور التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحد من المخاطر التي تواجه الدول المتعلقة بالنقص الحاد في أعداد الأطقم الطبية على مستوى العالم، مشيرًا إلى اعتماد هيئة الرعاية الصحية على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا لتطوير بيئة العمل وتسهيل وظائف الرعاية الصحية بشكل أفضل، والتي من أبرزها أكثر من 30 وحدة للتشخيص والإتصال الطبي عن بُعد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، إضافة إلى إدخال خدمات التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة بتقنية الديجيتال باثولوجي، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي، أن الاهتمام بالأطقم الطبية ووضعها كقضية أساسية يهتم بها جميع دول العالم تعد ركيزة هامة للتعامل الجاد مع هذه القضية على المستويين الدولي والقُطري، وتابع: لدينا توجيهات من القيادة السياسية لدعم النظم الصحية بالدول الأفريقية بالبرامج الخاصة بالتأهيل والتدريب للقوى البشرية، ولافتًا إلى إتاحة فرص تدريبية للأشقاء الأفارقة للتدريب بمنشآت هيئة الرعاية الصحية على يد الأطباء المصريين من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأكد السبكي، أهمية المؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية بالهند 2023، في إتاحة الفرص لتبادل الخبرات، والتجارب الدولية الناجحة، وبحث التعاون لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول المشاركة في شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية التكاتف وتضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم في قطاعات الرعاية الصحية بالدول.

تجدر الإشارة، إلى انعقاد المؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية بالهند (AHCI) 2023، تحت شعار "أرض واحدة.. صحة واحدة _ ONE EARTH.. ONE HEALTH"، وتشهد النسخة السادسة من المؤتمر مشاركة وفود من أكثر من 70 دولة وأكثر من 200 شركة عارضة من أفريقيا والشرق الأوسط ودول الكومنولث وآسيا، بما في ذلك دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.

ويركز المؤتمر على مناقشة عدة قضايا هامة، وأبرزها "التعاون من أجل غدًا أفضل صحة من خلال التدخل الحكومي، تحويل السياحة العلاجية إلى صناعة عابرة الحدود، إعادة بناء أنظمة السياحة العلاجية بعد أزمة كورونا، مواجهة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية في القارة الأفريقية"، إضافة إلى العديد من الجلسات النقاشية التي تضم أكثر من 45 متحدثًا عن الموضوعات المختلفة بالمؤتمر.

ويهدف المؤتمر، إلى إقامة شراكات دولية من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة على مستوى العالم، مع التركيز على صناعة السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتأتي النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لتطوير الرعاية الصحية بالهند 2023، متزامنة مع تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين (G20)، ويأتي شعاره متماشيًا مع شعارها أثناء فترة رئاستها للمجموعة "one earth.. one family.. one future"، مما يعطي الحدث أهمية استثنائية هذا العام.

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